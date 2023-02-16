Eren Genc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eren Genc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eren Genc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eren Genc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eren Genc 18 Ocak 2002 tarihinde Bitlis şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Eren Genç şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eren Genc Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eren Genc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yeni Mersin İdmanyurdu futbol takımında oynamaktadır. Yeni Mersin İdmanyurdu takımına 15 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Eren Genc'nin Yeni Mersin İdmanyurdu ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Eren Genc Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/erengenc10

Eren Genc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eren Genc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Eren Genc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eren Genc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2020 yılında Tatvan 1514

15 Ağu 2021 yılında İçel İdmanyurdu

Eren Genc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eren Genc şuan Yeni Mersin İdmanyurdu takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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