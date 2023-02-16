Aziz Aksoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aziz Aksoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aziz Aksoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aziz Aksoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aziz Aksoy 12 Temmuz 2000 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aziz Aksoy Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aziz Aksoy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yeni Mersin İdmanyurdu futbol takımında oynamaktadır. Yeni Mersin İdmanyurdu takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Aziz Aksoy'nin Yeni Mersin İdmanyurdu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aziz Aksoy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aksoyy55/

Aziz Aksoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aziz Aksoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aziz Aksoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aziz Aksoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ekim 2017 yılında Erokspor U19

31 Ocak 2020 yılında E. Erokspor

13 Temmuz 2021 yılında Ç. Rizespor

2 Eylül 2021 yılında E. Erokspor

30 Haziran 2022 yılında Ç. Rizespor

11 Ağu 2022 yılında Yeni Mersin İY

30 Haziran 2023 yılında Ç. Rizespor

Aziz Aksoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aziz Aksoy şuan Yeni Mersin İdmanyurdu takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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