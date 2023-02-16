Volkan Okumak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Volkan Okumak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Volkan Okumak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Volkan Okumak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Volkan Okumak 10 Ağu 1989 tarihinde Kamen şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Volkan Okumak Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F-F SPORT yapmaktadır. Volkan Okumak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yeni Mersin İdmanyurdu futbol takımında oynamaktadır. Yeni Mersin İdmanyurdu takımına 24 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Volkan Okumak'nin Yeni Mersin İdmanyurdu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Volkan Okumak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/volkanokumak/

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Volkan Okumak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Volkan Okumak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Volkan Okumak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Volkan Okumak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Spfr. Siegen

1 Temmuz 2011 yılında Leverkusen II

20 Ağu 2012 yılında VfB Hüls

5 Ocak 2013 yılında SC Wiedenbrück

1 Temmuz 2013 yılında K. Erciyesspor

23 Ocak 2014 yılında Şanlıurfaspor

30 Haziran 2014 yılında K. Erciyesspor

15 Ağu 2014 yılında Şanlıurfaspor

30 Haziran 2015 yılında K. Erciyesspor

4 Temmuz 2016 yılında Giresunspor

16 Ağu 2019 yılında Manisa FK

1 Ağu 2021 yılında Pendikspor

8 Şubat 2022 yılında Çorum FK

30 Haziran 2022 yılında Pendikspor

24 Ağu 2022 yılında Yeni Mersin İY

Volkan Okumak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Volkan Okumak şuan Yeni Mersin İdmanyurdu takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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