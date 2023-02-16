Omer Caki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Caki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omer Caki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Omer Caki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Omer Caki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Caki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omer Caki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omer Caki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omer Caki 14 Ocak 2000 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammet Ömer Çakı şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omer Caki Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Omer Caki, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yeni Mersin İdmanyurdu futbol takımında oynamaktadır. Yeni Mersin İdmanyurdu takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Omer Caki'nin Yeni Mersin İdmanyurdu ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Omer Caki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/omercakii3

Omer Cakiboyu ve yaşı kaç

Omer Caki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omer Caki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Omer Caki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omer Caki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Eylül 2014 yılında Fenerbahçe Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Fenerbahçe U16

1 Temmuz 2016 yılında Fenerbahçe U17

1 Temmuz 2017 yılında Fenerbahçe U19

1 Ocak 2018 yılında Fenerbahçe U21

1 Temmuz 2018 yılında Fenerbahçe U19

1 Nisan 2019 yılında Fenerbahçe U21

1 Temmuz 2019 yılında Fenerbahçe U19

5 Ekim 2020 yılında Adanaspor

24 Ocak 2022 yılında Orduspor 1967

30 Haziran 2022 yılında Adanaspor

3 Eylül 2022 yılında Tarsus İY

12 Ocak 2023 yılında Yeni Mersin İY

Omer Caki kimdir

Omer Caki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omer Caki şuan Yeni Mersin İdmanyurdu takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Istanbul Genclerbirligi (2012-2014), Fenerbahce SK (2014-2020)

Omer Caki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U20 takımında 3 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 3 numaralı formasıyla 1 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 3 numaralı formasıyla 21 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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Omer Caki nereli

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