Ferhan Evren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferhan Evren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ferhan Evren kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ferhan Evren ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ferhan Evren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferhan Evren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ferhan Evren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ferhan Evren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ferhan Evren 1 Ekim 2000 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ferhan Evren Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KK Football&Management yapmaktadır. Ferhan Evren, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yeni Mersin İdmanyurdu futbol takımında oynamaktadır. Yeni Mersin İdmanyurdu takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ferhan Evren'nin Yeni Mersin İdmanyurdu ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ferhan Evren Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ferhan.evren/

Ferhan Evrenboyu ve yaşı kaç

Ferhan Evren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ferhan Evren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Ferhan Evren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ferhan Evren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Galatasaray U16

1 Temmuz 2016 yılında Galatasaray U17

1 Temmuz 2017 yılında Galatasaray U19

5 Nisan 2018 yılında Galatasaray U21

1 Temmuz 2019 yılında Galatasaray U19

4 Ocak 2020 yılında Afyonspor

3 Ağu 2020 yılında Galatasaray U19

9 Eylül 2020 yılında Bandırmaspor

20 Eylül 2020 yılında Galatasaray U19

21 Eylül 2020 yılında Afyonspor

30 Haziran 2021 yılında Galatasaray U19

16 Temmuz 2021 yılında Şanlıurfaspor

27 Temmuz 2022 yılında Yeni Mersin İY

Ferhan Evren kimdir

Ferhan Evren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ferhan Evren şuan Yeni Mersin İdmanyurdu takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Galatasaray SK (10/2011-04/2018)

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Ferhan Evren nereli

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