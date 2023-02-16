Umut Aydin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umut Aydin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Umut Aydin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Umut Aydin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Umut Aydin 13 Ağu 1997 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Umut Aydın şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Umut Aydin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KOKO DANIŞMANLIK yapmaktadır. Umut Aydin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yeni Mersin İdmanyurdu futbol takımında oynamaktadır. Yeni Mersin İdmanyurdu takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Umut Aydin'nin Yeni Mersin İdmanyurdu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Umut Aydin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/umut_aydinnn/

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Umut Aydin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Umut Aydin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Umut Aydin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Umut Aydin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2017 yılında Dikilitaş

2 Şubat 2018 yılında Bilinmiyor

4 Eylül 2018 yılında Yeniköyspor

20 Eylül 2019 yılında Ortaköy

10 Eylül 2020 yılında Arnavutköy Bld

25 Ağu 2021 yılında Adıyaman FK

24 Ocak 2022 yılında İçel İdmanyurdu

Umut Aydin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Umut Aydin şuan Yeni Mersin İdmanyurdu takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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