Umut Aydin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umut Aydin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Umut Aydin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Umut Aydin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Umut Aydin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umut Aydin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Umut Aydin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Umut Aydin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Umut Aydin 13 Ağu 1997 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Umut Aydın şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Umut Aydin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KOKO DANIŞMANLIK yapmaktadır. Umut Aydin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yeni Mersin İdmanyurdu futbol takımında oynamaktadır. Yeni Mersin İdmanyurdu takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Umut Aydin'nin Yeni Mersin İdmanyurdu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Umut Aydin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/umut_aydinnn/

Umut Aydinboyu ve yaşı kaç

Umut Aydin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Umut Aydin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Umut Aydin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Umut Aydin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2017 yılında Dikilitaş

2 Şubat 2018 yılında Bilinmiyor

4 Eylül 2018 yılında Yeniköyspor

20 Eylül 2019 yılında Ortaköy

10 Eylül 2020 yılında Arnavutköy Bld

25 Ağu 2021 yılında Adıyaman FK

24 Ocak 2022 yılında İçel İdmanyurdu

Umut Aydin kimdir

Umut Aydin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Umut Aydin şuan Yeni Mersin İdmanyurdu takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Umut Aydin nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Frederik Recktenwald kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Recktenwald Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Frederik Recktenwald kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Recktenwald Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Efe Can Colbekler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efe Can Colbekler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Efe Can Colbekler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efe Can Colbekler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dominik Ernst kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Ernst Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dominik Ernst kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Ernst Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bayram Can Alyurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bayram Can Alyurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bayram Can Alyurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bayram Can Alyurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları