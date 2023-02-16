Metin Yuksel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Metin Yuksel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Metin Yuksel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Metin Yuksel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Metin Yuksel 8 Mart 1990 tarihinde Aydin şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Metin Yuksel Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Servet Sever yapmaktadır. Metin Yuksel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yeni Mersin İdmanyurdu futbol takımında oynamaktadır. Yeni Mersin İdmanyurdu takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Metin Yuksel'nin Yeni Mersin İdmanyurdu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Metin Yuksel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Metin Yuksel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Metin Yuksel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Metin Yuksel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Altay SK

28 Ocak 2011 yılında Tepecikspor

30 Haziran 2011 yılında Altay SK

20 Ağu 2011 yılında Kahramanmaraş

30 Haziran 2012 yılında Altay SK

8 Temmuz 2014 yılında Manisaspor

19 Ocak 2018 yılında BB Erzurumspor

1 Temmuz 2018 yılında Altay SK

15 Ocak 2019 yılında Afyonspor

2 Eylül 2019 yılında Z. Kömürspor

12 Eylül 2020 yılında İnegölspor

8 Temmuz 2021 yılında Bucaspor 1928

8 Eylül 2022 yılında Yeni Mersin İY

Metin Yuksel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Metin Yuksel şuan Yeni Mersin İdmanyurdu takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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