Sertac Guzel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sertac Guzel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sertac Guzel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sertac Guzel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sertac Guzel 19 Haziran 1990 tarihinde Mersin şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Sertaç Güzel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sertac Guzel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Enes Güvenkaya menejerlik yapmaktadır. Sertac Guzel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yeni Mersin İdmanyurdu futbol takımında oynamaktadır. Yeni Mersin İdmanyurdu takımına 18 Eylül 2018 tarihinde katılmıştır. Sertac Guzel'nin Yeni Mersin İdmanyurdu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sertac Guzel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sertac Guzel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sertac Guzel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sertac Guzel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2011 yılında Beypazarı Şeker

22 Temmuz 2013 yılında Bugsaş Spor

14 Ağu 2014 yılında Kayseri Şeker

21 Ocak 2015 yılında Kemer Tekirova

20 Ocak 2017 yılında Tokatspor

18 Ağu 2017 yılında Artvin Hopaspor

18 Eylül 2018 yılında İçelspor

Sertac Guzel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sertac Guzel şuan Yeni Mersin İdmanyurdu takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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