Yusuf Yildirim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Yildirim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Yildirim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuf Yildirim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuf Yildirim 16 Mart 1999 tarihinde Aydin şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yusuf Yıldırım şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuf Yildirim Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairFoot yapmaktadır. Yusuf Yildirim, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yeni Mersin İdmanyurdu futbol takımında oynamaktadır. Yeni Mersin İdmanyurdu takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yusuf Yildirim'nin Yeni Mersin İdmanyurdu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yusuf Yildirim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/yusufyldrm11/

Yusuf Yildirim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuf Yildirim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Yusuf Yildirim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuf Yildirim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağu 2018 yılında Etimesgut Bld

27 Ağu 2018 yılında Turgutluspor

30 Haziran 2019 yılında Etimesgut Bld

16 Temmuz 2021 yılında Bucaspor 1928

6 Eylül 2022 yılında Yeni Mersin İY

30 Haziran 2023 yılında Bucaspor 1928

Yusuf Yildirim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuf Yildirim şuan Yeni Mersin İdmanyurdu takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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