Omer Onder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Onder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omer Onder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omer Onder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omer Onder 20 Eylül 1999 tarihinde Bitlis şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omer Onder Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omer Onder, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yeni Mersin İdmanyurdu futbol takımında oynamaktadır. Yeni Mersin İdmanyurdu takımına 18 Eylül 2017 tarihinde katılmıştır. Omer Onder'nin Yeni Mersin İdmanyurdu ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Omer Onder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omer Onder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Omer Onder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omer Onder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2017 yılında İçelspor

Omer Onder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omer Onder şuan Yeni Mersin İdmanyurdu takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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