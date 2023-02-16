Mirac Can Doksanoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirac Can Doksanoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirac Can Doksanoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirac Can Doksanoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirac Can Doksanoglu 15 Ocak 1999 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Miraç Can Doksanoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirac Can Doksanoglu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mirac Can Doksanoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yeni Mersin İdmanyurdu futbol takımında oynamaktadır. Yeni Mersin İdmanyurdu takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mirac Can Doksanoglu'nin Yeni Mersin İdmanyurdu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mirac Can Doksanoglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/miraccand/

Mirac Can Doksanoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirac Can Doksanoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Mirac Can Doksanoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirac Can Doksanoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Trabzonspor U21

26 Ağu 2019 yılında Çankaya FK

1 Eylül 2021 yılında İçel İdmanyurdu

Mirac Can Doksanoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirac Can Doksanoglu şuan Yeni Mersin İdmanyurdu takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

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