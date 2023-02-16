Taygun Vurgun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taygun Vurgun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taygun Vurgun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taygun Vurgun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taygun Vurgun 1 Ocak 1990 tarihinde Tekirdag şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taygun Vurgun Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Taygun Vurgun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yeni Mersin İdmanyurdu futbol takımında oynamaktadır. Yeni Mersin İdmanyurdu takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Taygun Vurgun'nin Yeni Mersin İdmanyurdu ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Taygun Vurgun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taygun Vurgun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Taygun Vurgun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taygun Vurgun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2016 yılında Kızılcabölük

20 Ağu 2020 yılında E. Erokspor

1 Temmuz 2022 yılında Yeni Mersin İY

Taygun Vurgun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taygun Vurgun şuan Yeni Mersin İdmanyurdu takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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