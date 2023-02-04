Achraf Dari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Achraf Dari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Achraf Dari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Achraf Dari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Achraf Dari 6 Mayıs 1999 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Fas uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı أشرف داري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Achraf Dari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Amc sport paris yapmaktadır. Achraf Dari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Brestois 29 futbol takımında oynamaktadır. Stade Brestois 29 takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Achraf Dari'nin Stade Brestois 29 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Achraf Dari Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dari_achraf/

Achraf Dari Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Achraf Dari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Achraf Dari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Achraf Dari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında WAC Reserve

1 Temmuz 2018 yılında Wydad AC

29 Temmuz 2022 yılında Stade Brestois

Achraf Dari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Achraf Dari şuan Stade Brestois 29 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Achraf Dari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Wydad Athletic Club Casablanca (2007-2016)

Fas takımında 20 numaralı formasıyla 7 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Fas U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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