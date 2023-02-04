Josue Escartin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josue Escartin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josue Escartin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josue Escartin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josue Escartin 21 Mart 2003 tarihinde Fleury-les-Aubrais şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Fransa,Kongo uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josue Escartin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISF SPORTS yapmaktadır. Josue Escartin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Brestois 29 futbol takımında oynamaktadır. Stade Brestois 29 takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Josue Escartin'nin Stade Brestois 29 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Josue Escartin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Josue Escartin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josue Escartin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josue Escartin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Brest B

9 Ağu 2022 yılında Stade Brestois

10 Ağu 2022 yılında Borgo

19 Ocak 2023 yılında Stade Brestois

Josue Escartin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josue Escartin şuan Stade Brestois 29 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CMPS Jules-Ferry Fleury (2008-2015), USM Saran (2015-2018), Stade Brestois 29 (2018-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.