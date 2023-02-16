Loic Remy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loic Remy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loic Remy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Loic Remy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Loic Remy 2 Ocak 1987 tarihinde Rillieux-la-Pape şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fransa,Martinique uyrukludur.Gerçek adı da Loïc Alex Teliére Hubert Rémy şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Loic Remy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Loic Remy, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Stade Brestois 29 futbol takımında oynamaktadır. Stade Brestois 29 takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Loic Remy'nin Stade Brestois 29 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Loic Remy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/loicremy.972/
Loic Remy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Loic Remy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 19.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.
Loic Remy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Loic Remy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2004 yılında Olymp. Lyon B
1 Temmuz 2006 yılında Olimpik Lyon
31 Ocak 2008 yılında Lens
30 Haziran 2008 yılında Olimpik Lyon
1 Temmuz 2008 yılında OGC Nizza
19 Ağu 2010 yılında Marsilya
16 Ocak 2013 yılında QPR
5 Ağu 2013 yılında Newcastle
31 Mayıs 2014 yılında QPR
31 Ağu 2014 yılında Chelsea
30 Ağu 2016 yılında Crystal Palace
31 Mayıs 2017 yılında Chelsea
1 Eylül 2017 yılında Las Palmas
28 Ocak 2018 yılında Getafe
30 Haziran 2018 yılında Las Palmas
13 Temmuz 2018 yılında LOSC Lille
28 Ağu 2020 yılında Ç. Rizespor
8 Şubat 2022 yılında Adana Demirspor
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
1 Şubat 2023 yılında Stade Brestois
Loic Remy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Loic Remy şuan Stade Brestois 29 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?ASPTT Lyon (1993-1999), Olympique Lyonnais (1999-2004)
Loic Remy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Fransa takımında 20 numaralı formasıyla 2 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 7 gol atmıştır.
Fransa U21 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 4 gol atmıştır.
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