Romain Del Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romain Del Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Romain Del Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Romain Del Castillo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Romain Del Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romain Del Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Romain Del Castillo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romain Del Castillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romain Del Castillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romain Del Castillo 29 Mart 1996 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Fransa,İspanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romain Del Castillo Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini score agencies yapmaktadır. Romain Del Castillo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Brestois 29 futbol takımında oynamaktadır. Stade Brestois 29 takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Romain Del Castillo'nin Stade Brestois 29 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Romain Del Castillo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/7delcass/

Romain Del Castilloboyu ve yaşı kaç

Romain Del Castillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Romain Del Castillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Romain Del Castillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romain Del Castillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Olymp. Lyon B

1 Temmuz 2016 yılında Olimpik Lyon

2 Temmuz 2016 yılında Bourg-en-Bresse

30 Haziran 2017 yılında Olimpik Lyon

30 Ağu 2017 yılında Nîmes Olympique

30 Haziran 2018 yılında Olimpik Lyon

1 Temmuz 2018 yılında Rennes

31 Ağu 2021 yılında Stade Brestois

Romain Del Castillo kimdir

Romain Del Castillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romain Del Castillo şuan Stade Brestois 29 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mions FC (2002-2007), Saint-Priest (2007-2010), US Vénissieux (2010-2011), FC Lyon (2011-2012), Olympique Lyon (2012-2015)

Romain Del Castillo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa U21 takımında 7 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Romain Del Castillo nereli

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