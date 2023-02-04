Tairyk Arconte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tairyk Arconte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tairyk Arconte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tairyk Arconte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tairyk Arconte 12 Kasım 2003 tarihinde Les Abymes şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Fransa,Guadeloupe uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tairyk Arconte Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tairyk Arconte, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Brestois 29 futbol takımında oynamaktadır. Stade Brestois 29 takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Tairyk Arconte'nin Stade Brestois 29 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Tairyk Arconte Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tairyk Arconte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tairyk Arconte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tairyk Arconte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında AC Ajaccio

1 Eylül 2022 yılında Stade Brestois

Tairyk Arconte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tairyk Arconte şuan Stade Brestois 29 takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Tairyk Arconte Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fransa U19 takımında 12 numaralı formasıyla 9 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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