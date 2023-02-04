Franck Honorat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franck Honorat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Franck Honorat kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Franck Honorat ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Franck Honorat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franck Honorat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franck Honorat

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franck Honorat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franck Honorat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franck Honorat 11 Ağu 1996 tarihinde Toulon şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franck Honorat Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pini Zahavi yapmaktadır. Franck Honorat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Brestois 29 futbol takımında oynamaktadır. Stade Brestois 29 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Franck Honorat'nin Stade Brestois 29 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Franck Honorat Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/franck.ht/

Franck Honoratboyu ve yaşı kaç

Franck Honorat Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franck Honorat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Franck Honorat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franck Honorat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında OGC Nice B

1 Kasım 2013 yılında OGC Nizza

1 Temmuz 2016 yılında FC Sochaux

30 Haziran 2017 yılında OGC Nizza

13 Temmuz 2017 yılında Clermont Foot

28 Ağu 2018 yılında Saint-Étienne

29 Ağu 2018 yılında Clermont Foot

30 Haziran 2019 yılında Saint-Étienne

1 Temmuz 2020 yılında Stade Brestois

Franck Honorat kimdir

Franck Honorat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franck Honorat şuan Stade Brestois 29 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sporting Club Toulon (2003-2009), US Sanaryenne (2009-2011), OGC Nice (2011-2013)

Franck Honorat Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa U18 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Franck Honorat nereli

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