Steve Mounie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steve Mounie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steve Mounie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steve Mounie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steve Mounie 29 Eylül 1994 tarihinde Parakou şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Benin,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Steve Michel Mounié şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steve Mounie Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccermax yapmaktadır. Steve Mounie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Brestois 29 futbol takımında oynamaktadır. Stade Brestois 29 takımına 9 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Steve Mounie'nin Stade Brestois 29 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Steve Mounie Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stevemkms/

Steve Mounie Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Steve Mounie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Steve Mounie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steve Mounie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Montpellier

31 Ağu 2015 yılında Nîmes Olympique

30 Haziran 2016 yılında Montpellier

5 Temmuz 2017 yılında Huddersfield

9 Eylül 2020 yılında Stade Brestois

Steve Mounie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steve Mounie şuan Stade Brestois 29 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Steve Mounie Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Montpellier HSC (2009-2014)

Benin takımında 9 numaralı formasıyla 13 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 42 maçta 13 gol atmıştır.

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