Jeremy Le Douaron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Le Douaron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremy Le Douaron adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremy Le Douaron Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremy Le Douaron 21 Nisan 1998 tarihinde Ploufragan şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremy Le Douaron Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kemari yapmaktadır. Jeremy Le Douaron, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Brestois 29 futbol takımında oynamaktadır. Stade Brestois 29 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jeremy Le Douaron'nin Stade Brestois 29 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Jeremy Le Douaron Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jeremld22/

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Jeremy Le Douaron Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jeremy Le Douaron isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jeremy Le Douaron Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremy Le Douaron futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Stade Briochin

1 Temmuz 2020 yılında Stade Brestois

Jeremy Le Douaron Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremy Le Douaron şuan Stade Brestois 29 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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