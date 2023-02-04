Brendan Chardonnet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brendan Chardonnet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brendan Chardonnet kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Brendan Chardonnet ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Brendan Chardonnet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brendan Chardonnet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Brendan Chardonnet

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brendan Chardonnet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brendan Chardonnet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brendan Chardonnet 22 Aralık 1994 tarihinde Saint-Renan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brendan Chardonnet Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kemari yapmaktadır. Brendan Chardonnet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Brestois 29 futbol takımında oynamaktadır. Stade Brestois 29 takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Brendan Chardonnet'nin Stade Brestois 29 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Brendan Chardonnet Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brendan_chardonnet/

Brendan Chardonnetboyu ve yaşı kaç

Brendan Chardonnet Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brendan Chardonnet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Brendan Chardonnet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brendan Chardonnet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Stade Brestois

20 Temmuz 2015 yılında SAS Epinal

30 Haziran 2016 yılında Stade Brestois

Brendan Chardonnet kimdir

Brendan Chardonnet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brendan Chardonnet şuan Stade Brestois 29 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Brendan Chardonnet nereli

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