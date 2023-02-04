Kenny Lala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenny Lala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenny Lala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenny Lala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenny Lala 3 Ekim 1991 tarihinde Villepinte şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Fransa,Martinique uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenny Lala Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini W.Egal O.S.F.M. yapmaktadır. Kenny Lala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Brestois 29 futbol takımında oynamaktadır. Stade Brestois 29 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kenny Lala'nin Stade Brestois 29 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kenny Lala Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tiiken27/

Kenny Lala Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kenny Lala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 14.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kenny Lala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenny Lala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Paris FC

1 Temmuz 2011 yılında Valenciennes FC

1 Temmuz 2015 yılında Lens

1 Temmuz 2017 yılında R. Strasbourg

1 Şubat 2021 yılında Olimpiakos

1 Ocak 2023 yılında Stade Brestois

Kenny Lala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenny Lala şuan Stade Brestois 29 takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

ES Parisienne (2004-2008), Paris FC (2008-2010)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.