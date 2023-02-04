Mathias Pereira Lage kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Pereira Lage Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mathias Pereira Lage kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mathias Pereira Lage ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mathias Pereira Lage kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Pereira Lage Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mathias Pereira Lage

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Pereira Lage adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Pereira Lage Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Pereira Lage 30 Kasım 1996 tarihinde Clermont-Ferrand şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa,Portekiz uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Pereira Lage Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NexSt11 yapmaktadır. Mathias Pereira Lage, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Brestois 29 futbol takımında oynamaktadır. Stade Brestois 29 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mathias Pereira Lage'nin Stade Brestois 29 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mathias Pereira Lage Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mat63pl/

Mathias Pereira Lageboyu ve yaşı kaç

Mathias Pereira Lage Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mathias Pereira Lage isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mathias Pereira Lage Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Pereira Lage futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Clermont Foot

30 Temmuz 2019 yılında Angers SCO

1 Temmuz 2022 yılında Stade Brestois

Mathias Pereira Lage kimdir

Mathias Pereira Lage Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Pereira Lage şuan Stade Brestois 29 takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Clermont Foot

Mathias Pereira Lage Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U21 takımında 21 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Mathias Pereira Lage nereli

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