Haris Belkebla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haris Belkebla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haris Belkebla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haris Belkebla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haris Belkebla 28 Ocak 1994 tarihinde Drancy şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Cezayir,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haris Belkebla Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Haris Belkebla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Brestois 29 futbol takımında oynamaktadır. Stade Brestois 29 takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Haris Belkebla'nin Stade Brestois 29 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Haris Belkebla Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/haris_belkebla/

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Haris Belkebla Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Haris Belkebla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haris Belkebla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haris Belkebla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Valenciennes B

10 Temmuz 2014 yılında Tours FC

1 Temmuz 2018 yılında Stade Brestois

Haris Belkebla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haris Belkebla şuan Stade Brestois 29 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Haris Belkebla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir takımında 12 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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