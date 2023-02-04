Mahdi Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahdi Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahdi Camara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahdi Camara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahdi Camara 30 Haziran 1998 tarihinde Martigues şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Fransa,Gambiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahdi Camara Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMA yapmaktadır. Mahdi Camara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Brestois 29 futbol takımında oynamaktadır. Stade Brestois 29 takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mahdi Camara'nin Stade Brestois 29 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mahdi Camara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mahdi__c8/

Mahdi Camara Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mahdi Camara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mahdi Camara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahdi Camara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Saint-Étienne B

1 Temmuz 2018 yılında Saint-Étienne

29 Ocak 2019 yılında Stade Lavallois

30 Haziran 2019 yılında Saint-Étienne

26 Ağu 2022 yılında Stade Brestois

30 Haziran 2023 yılında Saint-Étienne

Mahdi Camara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahdi Camara şuan Stade Brestois 29 takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mahdi Camara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Martigues (2004-2013), AS Saint-Étienne (2013-2018)

Fransa U16 takımında 18 numaralı formasıyla 8 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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