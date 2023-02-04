Marco Bizot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Bizot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marco Bizot kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marco Bizot ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marco Bizot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Bizot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marco Bizot

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Bizot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Bizot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Bizot 10 Mart 1991 tarihinde Hoorn şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Bizot Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFP yapmaktadır. Marco Bizot, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Brestois 29 futbol takımında oynamaktadır. Stade Brestois 29 takımına 4 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Marco Bizot'nin Stade Brestois 29 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marco Bizot Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcobizot/

Marco Bizotboyu ve yaşı kaç

Marco Bizot Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marco Bizot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marco Bizot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Bizot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Ajax U19

1 Temmuz 2009 yılında Ajax U21

1 Temmuz 2011 yılında SC Cambuur

30 Haziran 2012 yılında Ajax U21

1 Temmuz 2012 yılında FC Groningen

1 Temmuz 2014 yılında KRC Genk

1 Temmuz 2017 yılında AZ Alkmaar

4 Ağu 2021 yılında Stade Brestois

Marco Bizot kimdir

Marco Bizot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Bizot şuan Stade Brestois 29 takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Westfriezen, Ajax Amsterdam (2000-2009)

Marco Bizot Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hollanda takımında 23 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U21 takımında 16 numaralı formasıyla 10 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marco Bizot nereli

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