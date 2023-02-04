Gregoire Coudert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gregoire Coudert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gregoire Coudert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gregoire Coudert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gregoire Coudert 3 Nisan 1999 tarihinde Rodez şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gregoire Coudert Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gregoire Coudert, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Brestois 29 futbol takımında oynamaktadır. Stade Brestois 29 takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gregoire Coudert'nin Stade Brestois 29 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gregoire Coudert Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gooz30/

Gregoire Coudert Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gregoire Coudert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gregoire Coudert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gregoire Coudert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Tours B

1 Temmuz 2017 yılında Tours FC

13 Ağu 2019 yılında Amiens SC B

1 Temmuz 2020 yılında Amiens SC

5 Temmuz 2021 yılında Stade Brestois

Gregoire Coudert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gregoire Coudert şuan Stade Brestois 29 takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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