Noah Fadiga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Fadiga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Fadiga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Fadiga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Fadiga 3 Aralık 1999 tarihinde Brugge şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Senegal,Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Fadiga Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zénon Melon yapmaktadır. Noah Fadiga, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Brestois 29 futbol takımında oynamaktadır. Stade Brestois 29 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Noah Fadiga'nin Stade Brestois 29 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Noah Fadiga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Noah Fadiga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Noah Fadiga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Fadiga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Anderlecht Alt

1 Temmuz 2015 yılında FC Brügge Altya

1 Temmuz 2016 yılında FC Brügge U21

31 Temmuz 2019 yılında FC Volendam

30 Haziran 2020 yılında FC Brügge U21

20 Temmuz 2020 yılında Heracles Almelo

1 Temmuz 2022 yılında Stade Brestois

Noah Fadiga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Fadiga şuan Stade Brestois 29 takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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KAA Gent (-2010), RSC Anderlecht (2010-2015), Club Brugge (2015-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.