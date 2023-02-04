Hugo Magnetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Magnetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Magnetti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Magnetti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Magnetti 30 Mayıs 1998 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Magnetti Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USM GROUP yapmaktadır. Hugo Magnetti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Brestois 29 futbol takımında oynamaktadır. Stade Brestois 29 takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Hugo Magnetti'nin Stade Brestois 29 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Hugo Magnetti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hugo_magnetti27/

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Hugo Magnetti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hugo Magnetti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hugo Magnetti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Magnetti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında SC Bastia B

1 Temmuz 2017 yılında SC Bastia

22 Ağu 2017 yılında Brest B

1 Temmuz 2018 yılında Stade Brestois

Hugo Magnetti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Magnetti şuan Stade Brestois 29 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

ASPTT Marseille (2002-2004), Olympique de Marseille (2004-2007), Burel FC (2007-2014), SC Bastia (2014-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.