Joaquin Blazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Blazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Blazquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Blazquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Blazquez 28 Ocak 2001 tarihinde Luque şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Blazquez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Joaquin Blazquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Brestois 29 futbol takımında oynamaktadır. Stade Brestois 29 takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joaquin Blazquez'nin Stade Brestois 29 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joaquin Blazquez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joblazquez_/

Joaquin Blazquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joaquin Blazquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joaquin Blazquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Blazquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Talleres II

30 Ocak 2019 yılında Valencia U19

13 Ocak 2020 yılında Talleres II

1 Eylül 2020 yılında CA Talleres

27 Temmuz 2022 yılında Stade Brestois

30 Haziran 2023 yılında CA Talleres

Joaquin Blazquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Blazquez şuan Stade Brestois 29 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Joaquin Blazquez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U23 takımında 12 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U20 takımında 21 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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