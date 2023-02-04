Alberth Elis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberth Elis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alberth Elis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alberth Elis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alberth Elis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberth Elis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alberth Elis

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberth Elis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alberth Elis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alberth Elis 12 Şubat 1996 tarihinde San Pedro Sula şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Honduras uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alberth Josué Elis Martínez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alberth Elis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Futbol Consultants S.R.L yapmaktadır. Alberth Elis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Brestois 29 futbol takımında oynamaktadır. Stade Brestois 29 takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alberth Elis'nin Stade Brestois 29 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alberth Elis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alberthelis17

http://www.instagram.com/aelis17/

Alberth Elisboyu ve yaşı kaç

Alberth Elis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alberth Elis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alberth Elis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alberth Elis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında CD Olimpia

25 Ağu 2016 yılında Monterrey

1 Ocak 2017 yılında Houston

31 Aralık 2017 yılında Monterrey

1 Ocak 2018 yılında Houston

21 Eylül 2020 yılında Boavista

24 Ağu 2021 yılında G. Bordeaux

30 Haziran 2022 yılında Boavista

1 Temmuz 2022 yılında G. Bordeaux

30 Ocak 2023 yılında Stade Brestois

30 Haziran 2023 yılında G. Bordeaux

Alberth Elis kimdir

Alberth Elis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alberth Elis şuan Stade Brestois 29 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Real CD España, EF Esafi, Inmude

Alberth Elis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Honduras takımında 7 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 56 maçta 12 gol atmıştır.

Honduras U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Honduras U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alberth Elis nereli

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