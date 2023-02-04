Jean Kevin Duverne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Kevin Duverne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Kevin Duverne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Kevin Duverne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Kevin Duverne 12 Temmuz 1997 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Fransa,Haiti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Kevin Duverne Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jean Kevin Duverne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Brestois 29 futbol takımında oynamaktadır. Stade Brestois 29 takımına 2 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Jean Kevin Duverne'nin Stade Brestois 29 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jean Kevin Duverne Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jk_duverne/

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Jean Kevin Duverne Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jean Kevin Duverne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jean Kevin Duverne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Kevin Duverne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında RC Lens B

14 Eylül 2016 yılında Lens

2 Eylül 2019 yılında Stade Brestois

Jean Kevin Duverne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Kevin Duverne şuan Stade Brestois 29 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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