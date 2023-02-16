Christophe Herelle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christophe Herelle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christophe Herelle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christophe Herelle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christophe Herelle 22 Ağu 1992 tarihinde Nizza şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Martinique,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christophe Herelle Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christophe Herelle, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Brestois 29 futbol takımında oynamaktadır. Stade Brestois 29 takımına 11 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Christophe Herelle'nin Stade Brestois 29 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Christophe Herelle Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/chrisherelle

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http://www.instagram.com/christophe_herelle13/

Christophe Herelle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christophe Herelle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Christophe Herelle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christophe Herelle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Sochaux

2 Temmuz 2013 yılında SR Colmar

30 Haziran 2014 yılında FC Sochaux

1 Temmuz 2014 yılında SR Colmar

1 Temmuz 2015 yılında US Créteil-L

25 Temmuz 2016 yılında Troyes

1 Temmuz 2018 yılında OGC Nizza

11 Ağu 2020 yılında Stade Brestois

Christophe Herelle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christophe Herelle şuan Stade Brestois 29 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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