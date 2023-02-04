Pierre Lees Melou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pierre Lees Melou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pierre Lees Melou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pierre Lees Melou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pierre Lees Melou 25 Mayıs 1993 tarihinde Langon şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pierre Lees Melou Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Pierre Lees Melou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Brestois 29 futbol takımında oynamaktadır. Stade Brestois 29 takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pierre Lees Melou'nin Stade Brestois 29 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Pierre Lees Melou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/PMelou

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http://www.instagram.com/pleesmelou/

http://www.facebook.com/pierreleesmelouofficiel

Pierre Lees Melou Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pierre Lees Melou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pierre Lees Melou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pierre Lees Melou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Dijon

1 Temmuz 2017 yılında OGC Nizza

13 Temmuz 2021 yılında Norwich

23 Temmuz 2022 yılında Stade Brestois

Pierre Lees Melou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pierre Lees Melou şuan Stade Brestois 29 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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