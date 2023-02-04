Karamoko Dembele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karamoko Dembele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karamoko Dembele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karamoko Dembele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karamoko Dembele 22 Şubat 2003 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen İngiltere,İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Karamoko Kader Dembélé şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karamoko Dembele Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Karamoko Dembele, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Brestois 29 futbol takımında oynamaktadır. Stade Brestois 29 takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Karamoko Dembele'nin Stade Brestois 29 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Karamoko Dembele Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kdembele_10

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http://instagram.com/karamoko?igshid=7yas3k0y65wh

Karamoko Dembele Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Karamoko Dembele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Karamoko Dembele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karamoko Dembele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Celtic U18

1 Temmuz 2019 yılında Celtic Glasgow

1 Temmuz 2021 yılında Celtic

5 Temmuz 2022 yılında Stade Brestois

Karamoko Dembele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karamoko Dembele şuan Stade Brestois 29 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Karamoko Dembele Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Park Villa BC (2008-2013), Celtic FC (2013-2019)

İngiltere U18 takımında 7 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İskoçya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 21 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U16 takımında 7 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

İskoçya U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

İngiltere U15 takımında 7 numaralı formasıyla 17 Aralık 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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