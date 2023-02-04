Lilian Brassier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lilian Brassier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lilian Brassier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lilian Brassier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lilian Brassier 2 Kasım 1999 tarihinde Argenteuil şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Fransa,Guadeloupe uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lilian Brassier Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Lilian Brassier, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Brestois 29 futbol takımında oynamaktadır. Stade Brestois 29 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lilian Brassier'nin Stade Brestois 29 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lilian Brassier Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/l.brassier/

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Lilian Brassier Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lilian Brassier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lilian Brassier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lilian Brassier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Rennes B

1 Temmuz 2019 yılında Valenciennes FC

30 Haziran 2020 yılında Rennes B

1 Temmuz 2020 yılında Rennes

5 Ekim 2020 yılında Stade Brestois

30 Haziran 2021 yılında Rennes

1 Temmuz 2021 yılında Stade Brestois

Lilian Brassier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lilian Brassier şuan Stade Brestois 29 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Val-d'Argenteuil (2006-2010), RFC Argenteuil (2010-2013), Stade Rennais (2013-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.