Adalberto Carrasquilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adalberto Carrasquilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adalberto Carrasquilla kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adalberto Carrasquilla ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adalberto Carrasquilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adalberto Carrasquilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adalberto Carrasquilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adalberto Carrasquilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adalberto Carrasquilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adalberto Carrasquilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adalberto Carrasquilla 28 Kasım 1998 tarihinde Panama City şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Panama uyrukludur.Gerçek adı da Adalberto Eliécer Carrasquilla Alcázar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adalberto Carrasquilla Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RELC SPORTS INC. yapmaktadır. Adalberto Carrasquilla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Houston Dynamo FC futbol takımında oynamaktadır. Houston Dynamo FC takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adalberto Carrasquilla'nin Houston Dynamo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Adalberto Carrasquilla Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/adalbertocarrasquilla18/

Adalberto Carrasquilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adalberto Carrasquilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Adalberto Carrasquilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adalberto Carrasquilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2019 yılında FC Cartagena

31 Aralık 2019 yılında Tauro FC

1 Ocak 2020 yılında FC Cartagena

5 Ağustos 2021 yılında Houston

30 Haziran 2022 yılında FC Cartagena

7 Temmuz 2022 yılında Houston

Adalberto Carrasquilla kimdir

Adalberto Carrasquilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adalberto Carrasquilla şuan Houston Dynamo FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Adalberto Carrasquilla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Panama takımında 8 numaralı formasıyla 18 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adalberto Carrasquilla nereli

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