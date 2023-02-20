Corey Baird kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Corey Baird Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Corey Baird kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Corey Baird ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Corey Baird kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Corey Baird Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Corey Baird kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Corey Baird Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Corey Baird adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Corey Baird Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Corey Baird 30 Ocak 1996 tarihinde Poway, California şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Corey Jacob Baird şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Corey Baird Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Houston Dynamo FC futbol takımında oynamaktadır. Houston Dynamo FC takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Corey Baird'nin Houston Dynamo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Corey Baird Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/coreybaird23/

Corey Baird Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Corey Baird isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Corey Baird Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Corey Baird futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında RSL Academy

1 Ağustos 2014 yılında Stanford Card.

1 Mayıs 2015 yılında PSA Elite

1 Ağustos 2015 yılında Stanford Card.

1 Mayıs 2016 yılında Burlingame

1 Ağustos 2016 yılında Stanford Card.

1 Mayıs 2017 yılında Burlingame

1 Ağustos 2017 yılında Stanford Card.

5 Ocak 2018 yılında Salt Lake

11 Ocak 2021 yılında LAFC

30 Temmuz 2021 yılında Houston

Corey Baird kimdir

Corey Baird Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Corey Baird şuan Houston Dynamo FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cathedral Catholic High School, IMG Academy

Corey Baird Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 18 numaralı formasıyla 28 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Corey Baird nereli

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