Ethan Bartlow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Bartlow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ethan Bartlow kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ethan Bartlow ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ethan Bartlow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Bartlow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ethan Bartlow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Bartlow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ethan Bartlow adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ethan Bartlow Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ethan Bartlow 2 Şubat 2000 tarihinde Woodinville, Washington şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ethan Bartlow Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Houston Dynamo FC futbol takımında oynamaktadır. Houston Dynamo FC takımına 21 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ethan Bartlow'nin Houston Dynamo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ethan Bartlow Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/EthanBartlow

Ethan Bartlow Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ethan Bartlow isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Ethan Bartlow Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ethan Bartlow futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Washington

1 Mayıs 2019 yılında Crossfire

1 Ağustos 2019 yılında Washington

21 Ocak 2021 yılında Houston

Ethan Bartlow kimdir

Ethan Bartlow Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ethan Bartlow şuan Houston Dynamo FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ethan Bartlow nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Yusuf Abdurisag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Abdurisag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yusuf Abdurisag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Abdurisag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gavin Beavers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gavin Beavers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gavin Beavers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gavin Beavers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Akram Afif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akram Afif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Akram Afif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akram Afif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!