Ethan Bartlow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Bartlow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ethan Bartlow adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ethan Bartlow Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ethan Bartlow 2 Şubat 2000 tarihinde Woodinville, Washington şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ethan Bartlow Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Houston Dynamo FC futbol takımında oynamaktadır. Houston Dynamo FC takımına 21 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ethan Bartlow'nin Houston Dynamo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ethan Bartlow Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/EthanBartlow

Ethan Bartlow Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ethan Bartlow isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ethan Bartlow Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ethan Bartlow futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Washington

1 Mayıs 2019 yılında Crossfire

1 Ağustos 2019 yılında Washington

21 Ocak 2021 yılında Houston

Ethan Bartlow Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ethan Bartlow şuan Houston Dynamo FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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