Brad Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brad Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brad Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brad Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brad Smith 9 Nisan 1994 tarihinde Penrith şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Avustralya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Bradley Shaun Smith şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brad Smith Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Brad Smith, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Houston Dynamo FC futbol takımında oynamaktadır. Houston Dynamo FC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brad Smith'nin Houston Dynamo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Brad Smith Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/bradsmith_94

Brad Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brad Smith isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Brad Smith Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brad Smith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Liverpool U21

8 Ağustos 2014 yılında Swindon Town

20 Ekim 2014 yılında Liverpool U21

1 Ocak 2016 yılında Liverpool

27 Temmuz 2016 yılında Bournemouth

8 Ağustos 2018 yılında Seattle

31 Aralık 2019 yılında Bournemouth

30 Ocak 2020 yılında Cardiff

31 Temmuz 2020 yılında Bournemouth

17 Eylül 2020 yılında Seattle

27 Ocak 2022 yılında D.C. United

6 Ocak 2023 yılında Houston

Brad Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brad Smith şuan Houston Dynamo FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Brad Smith Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Liverpool FC (2008-2013)

Avustralya takımında 3 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U21 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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