Brad Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brad Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brad Smith kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Brad Smith ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Brad Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brad Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brad Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brad Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brad Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brad Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brad Smith 9 Nisan 1994 tarihinde Penrith şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Avustralya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Bradley Shaun Smith şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brad Smith Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Brad Smith, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Houston Dynamo FC futbol takımında oynamaktadır. Houston Dynamo FC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brad Smith'nin Houston Dynamo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Brad Smith Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/bradsmith_94

Brad Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brad Smith isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Brad Smith Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brad Smith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Liverpool U21

8 Ağustos 2014 yılında Swindon Town

20 Ekim 2014 yılında Liverpool U21

1 Ocak 2016 yılında Liverpool

27 Temmuz 2016 yılında Bournemouth

8 Ağustos 2018 yılında Seattle

31 Aralık 2019 yılında Bournemouth

30 Ocak 2020 yılında Cardiff

31 Temmuz 2020 yılında Bournemouth

17 Eylül 2020 yılında Seattle

27 Ocak 2022 yılında D.C. United

6 Ocak 2023 yılında Houston

Brad Smith kimdir

Brad Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brad Smith şuan Houston Dynamo FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Liverpool FC (2008-2013)

Brad Smith Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya takımında 3 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U21 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Brad Smith nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Yusuf Abdurisag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Abdurisag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yusuf Abdurisag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Abdurisag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gavin Beavers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gavin Beavers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gavin Beavers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gavin Beavers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Akram Afif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akram Afif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Akram Afif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akram Afif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!