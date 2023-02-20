Griffin Dorsey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Griffin Dorsey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Griffin Dorsey kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Griffin Dorsey ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Griffin Dorsey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Griffin Dorsey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Griffin Dorsey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Griffin Dorsey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Griffin Dorsey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Griffin Dorsey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Griffin Dorsey 5 Mart 1999 tarihinde Evergreen, Colorado şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Griffin Dorsey Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Griffin Dorsey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Houston Dynamo FC futbol takımında oynamaktadır. Houston Dynamo FC takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Griffin Dorsey'nin Houston Dynamo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Griffin Dorsey Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/griff_dorsey

http://www.instagram.com/griffindorsey24/

http://www.facebook.com/griffin.dorsey

Griffin Dorsey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Griffin Dorsey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Griffin Dorsey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Griffin Dorsey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2017 yılında Colorado U23

31 Temmuz 2017 yılında Colorado Rush

1 Ağustos 2017 yılında Indiana Hoosier

1 Mayıs 2018 yılında Colorado U23

1 Ağustos 2018 yılında Indiana Hoosier

11 Ocak 2019 yılında Toronto

5 Nisan 2019 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2019 yılında Toronto

11 Mayıs 2021 yılında Kulüpsüz

5 Temmuz 2021 yılında Houston

Griffin Dorsey kimdir

Griffin Dorsey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Griffin Dorsey şuan Houston Dynamo FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Griffin Dorsey Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 13 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Griffin Dorsey nereli

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