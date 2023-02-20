Steve Clark kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steve Clark Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steve Clark adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steve Clark Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steve Clark 14 Nisan 1986 tarihinde Mason, Michigan şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Steven Thomas Clark şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steve Clark Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Steve Clark, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Houston Dynamo FC futbol takımında oynamaktadır. Houston Dynamo FC takımına 22 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Steve Clark'nin Houston Dynamo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Steve Clark Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/imsteveclark/

Steve Clark Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steve Clark isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steve Clark Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steve Clark futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2009 yılında Charleston

1 Ocak 2010 yılında Hönefoss

1 Ocak 2014 yılında Seattle

1 Ocak 2014 yılında Columbus Crew

17 Ocak 2017 yılında AC Horsens

17 Ağustos 2017 yılında D.C. United

17 Ağustos 2018 yılında Portland

22 Aralık 2021 yılında Houston

Steve Clark Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steve Clark şuan Houston Dynamo FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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