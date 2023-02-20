Andrew Tarbell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Tarbell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrew Tarbell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrew Tarbell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrew Tarbell 7 Ekim 1993 tarihinde Mandeville, Louisiana şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrew Tarbell Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Houston Dynamo FC futbol takımında oynamaktadır. Houston Dynamo FC takımına 23 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Andrew Tarbell'nin Houston Dynamo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrew Tarbell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andrewtarbell/

Andrew Tarbell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrew Tarbell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrew Tarbell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrew Tarbell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Clemson Tigers

14 Ocak 2016 yılında San Jose

24 Mart 2017 yılında Reno FC

30 Kasım 2017 yılında San Jose

19 Şubat 2020 yılında Columbus Crew

23 Aralık 2020 yılında Austin

23 Kasım 2022 yılında Houston

Andrew Tarbell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrew Tarbell şuan Houston Dynamo FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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