Brooklyn Raines kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brooklyn Raines Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brooklyn Raines adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brooklyn Raines Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brooklyn Raines 11 Mart 2005 tarihinde Monrovia şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Liberya uyrukludur.Gerçek adı da Brooklyn Sigel Raines şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brooklyn Raines Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Houston Dynamo FC futbol takımında oynamaktadır. Houston Dynamo FC takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Brooklyn Raines'nin Houston Dynamo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Brooklyn Raines Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brooklyn Raines isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brooklyn Raines Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brooklyn Raines futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Eylül 2021 yılında El Paso

30 Kasım 2021 yılında Barca Academy

4 Şubat 2022 yılında Houston

Brooklyn Raines Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brooklyn Raines şuan Houston Dynamo FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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