Artur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur 11 Mart 1996 tarihinde Brumado şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da José Artur de Lima Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Houston Dynamo FC futbol takımında oynamaktadır. Houston Dynamo FC takımına 22 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Artur'nin Houston Dynamo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Artur Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/arturl33/

Artur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Artur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında São Paulo

13 Şubat 2017 yılında Columbus Crew

31 Aralık 2017 yılında São Paulo

1 Ocak 2018 yılında Columbus Crew

22 Kasım 2022 yılında Houston

Artur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur şuan Houston Dynamo FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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