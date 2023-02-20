Xavier Valdez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xavier Valdez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xavier Valdez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xavier Valdez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xavier Valdez 23 Kasım 2003 tarihinde Harlem, New York şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Dominik Cumhuriyeti,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Xavier William Valdez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xavier Valdez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Houston Dynamo FC futbol takımında oynamaktadır. Houston Dynamo FC takımına 27 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Xavier Valdez'nin Houston Dynamo FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xavier Valdez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xavier Valdez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Xavier Valdez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xavier Valdez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Houston Academy

27 Şubat 2022 yılında Houston

Xavier Valdez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xavier Valdez şuan Houston Dynamo FC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Xavier Valdez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dominik Cumhuriyeti U20 takımında 12 numaralı formasıyla 27 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.