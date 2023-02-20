İvan Franco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Franco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Franco kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Franco ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Franco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Franco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Franco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Franco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Franco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Franco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Franco 16 Nisan 2000 tarihinde Ybycuí şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Iván René Franco Díaz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Franco Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. İvan Franco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Houston Dynamo FC futbol takımında oynamaktadır. Houston Dynamo FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Franco'nin Houston Dynamo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Franco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ivanfranco.19/

İvan Franco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Franco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İvan Franco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Franco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Libertad

31 Ocak 2023 yılında Houston

31 Aralık 2023 yılında Libertad

İvan Franco kimdir

İvan Franco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Franco şuan Houston Dynamo FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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İvan Franco nereli

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