Amine Bassi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amine Bassi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amine Bassi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amine Bassi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Amine Bassi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amine Bassi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amine Bassi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amine Bassi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amine Bassi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amine Bassi 27 Kasım 1997 tarihinde Bezons şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Fas,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı أمين باسي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amine Bassi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Classico yapmaktadır. Amine Bassi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Houston Dynamo FC futbol takımında oynamaktadır. Houston Dynamo FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Amine Bassi'nin Houston Dynamo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Amine Bassi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bassi_amine/

Amine Bassiboyu ve yaşı kaç

Amine Bassi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Amine Bassi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Amine Bassi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amine Bassi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında SAS Epinal U19

1 Temmuz 2015 yılında AS Nancy B

1 Temmuz 2017 yılında AS Nancy

1 Temmuz 2021 yılında FC Metz

31 Ocak 2022 yılında FC Barnsley

26 Nisan 2022 yılında FC Metz

31 Ocak 2023 yılında Houston

Amine Bassi kimdir

Amine Bassi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amine Bassi şuan Houston Dynamo FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

US Bezons, Racing Club de France Football (2012-2014), SAS Épinal (2014-2015)

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Amine Bassi nereli

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