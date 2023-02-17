Erik Sviatchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Sviatchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Sviatchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Sviatchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Sviatchenko 4 Ekim 1991 tarihinde Viborg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka,Ukrayna uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Sviatchenko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Erik Sviatchenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Midtjylland futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Erik Sviatchenko'nin FC Midtjylland ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Erik Sviatchenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eriksviat/

Erik Sviatchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Sviatchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Erik Sviatchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Sviatchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında FCM Altyapı

1 Ocak 2008 yılında Midtjylland U19

1 Ocak 2010 yılında Midtjylland

17 Ocak 2016 yılında Celtic

16 Ocak 2018 yılında Midtjylland

30 Haziran 2018 yılında Celtic

1 Temmuz 2018 yılında Midtjylland

Erik Sviatchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Sviatchenko şuan FC Midtjylland takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Söndermarken IK, Houlkaer IF, Viborg FF (-2006), FC Midtjylland (2006-2010)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.