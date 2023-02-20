Hector Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hector Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hector Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hector Herrera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Hector Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hector Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hector Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hector Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hector Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hector Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hector Herrera 19 Nisan 1990 tarihinde Tijuana şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Meksika,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Héctor Miguel Herrera López şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hector Herrera Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ocelot Sports yapmaktadır. Hector Herrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Houston Dynamo FC futbol takımında oynamaktadır. Houston Dynamo FC takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hector Herrera'nin Houston Dynamo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Hector Herrera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/HHerreramex

http://www.instagram.com/h.herrera16/

Hector Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hector Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 22.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hector Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hector Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında CF Pachuca U20

1 Ağustos 2007 yılında CD Cuautla

30 Haziran 2008 yılında CF Pachuca U20

1 Temmuz 2010 yılında Pachuca II

1 Ocak 2011 yılında Tampico Madero

30 Haziran 2011 yılında Pachuca II

1 Temmuz 2011 yılında Pachuca

1 Temmuz 2013 yılında FC Porto

3 Temmuz 2019 yılında Atlético Madrid

7 Temmuz 2022 yılında Houston

Hector Herrera kimdir

Hector Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hector Herrera şuan Houston Dynamo FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Hector Herrera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika takımında 16 numaralı formasıyla 17 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 105 maçta 10 gol atmıştır.

Meksika U23 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hector Herrera nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Baghdad Bounedjah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baghdad Bounedjah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Baghdad Bounedjah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baghdad Bounedjah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Delentz Pierre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Delentz Pierre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Delentz Pierre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Delentz Pierre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammed Al Quraishi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Quraishi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammed Al Quraishi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Quraishi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcelo Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcelo Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!