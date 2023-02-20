Hector Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hector Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hector Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hector Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hector Herrera 19 Nisan 1990 tarihinde Tijuana şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Meksika,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Héctor Miguel Herrera López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hector Herrera Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ocelot Sports yapmaktadır. Hector Herrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Houston Dynamo FC futbol takımında oynamaktadır. Houston Dynamo FC takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hector Herrera'nin Houston Dynamo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Hector Herrera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/HHerreramex

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http://www.instagram.com/h.herrera16/

Hector Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hector Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 22.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hector Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hector Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında CF Pachuca U20

1 Ağustos 2007 yılında CD Cuautla

30 Haziran 2008 yılında CF Pachuca U20

1 Temmuz 2010 yılında Pachuca II

1 Ocak 2011 yılında Tampico Madero

30 Haziran 2011 yılında Pachuca II

1 Temmuz 2011 yılında Pachuca

1 Temmuz 2013 yılında FC Porto

3 Temmuz 2019 yılında Atlético Madrid

7 Temmuz 2022 yılında Houston

Hector Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hector Herrera şuan Houston Dynamo FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Hector Herrera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 16 numaralı formasıyla 17 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 105 maçta 10 gol atmıştır.

Meksika U23 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 2 gol atmıştır.

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